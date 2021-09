🔥 #Promo : Sosh propose sa fibre à 14,99 €/mois pendant un an

Sosh relance son offre à 14,99€/mois pendant un an pour ce qui est de la fibre. Le prix passe à 29,99€/mois après la première année. Il est toutefois bon de noter qu’il n’y a pas d’engagement. Vous pouvez donc partir à tout moment.

Dans son offre à 14,99€/mois, Sosh propose Internet avec un accès fibre permettant d’avoir jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi. Cela va largement suffire pour la majorité des usages, que ce soit pour naviguer sur Internet, télécharger des fichiers ou profiter des services de vidéos comme YouTube, Twitch, Netflix ou autre. La box proposée est la Livebox 4.

On retrouve également les appels en illimité vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations internationales. Et quand est-il de la télévision ? Soit vous profitez gratuitement d’un accès depuis l’application TV d’Orange et pouvez regarder 72 chaines sur mobile, tablette et PC/Mac. Soit vous prenez le décodeur TV (5€/mois). Il s’agit du décodeur TV 4 d’Orange qui supporte la 4K. Les clients ont accès à 140 chaînes et peuvent utiliser des applications comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Il y a également le replay.

L’offre de Sosh à 14,99€/an est disponible dès maintenant à cette adresse. C’est en place jusqu’au 27 septembre à 8 heures.