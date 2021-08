Le DC FanDome 2021 va dévoiler The Batman, Aquaman 2 et plus

Le DC FanDome 2021, prévu le 16 octobre, dévoile son programme. Il sera notamment l’occasion de The Batman, Aquaman 2, The Flash et Black Adam. Sans surprise, le rendez-vous sera exclusivement en ligne au vu de la situation sanitaire.

Cette année, le DC FanDome présentera des images d’un grand nombre de films DC produits par Warner Bros, notamment une nouvelle bande-annonce pour The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Le premier trailer avait été diffusé l’année dernière, justement lors du DC FanDome. Il y aura également des extraits de DC League of Super-Pets, les coulisses de Jason Momoa dans Aquaman 2, qui a pour titre Aquaman and the Lost Kingdom. Shazam! Fury of the Gods sera également de la fête, ainsi qu’un premier aperçu de Dwayne Johnson dans Black Adam. The Flash avec Ezra Miller, Michael Keaton et Ben Affleck se dévoilera à son tour.

Aussi, HBO Max dévoilera un aperçu exclusif de Peacemaker, une série centrée sur l’anti-héros incarné par John Cena, vu dans The Suicide Squad. Toujours sur le front de la télévision, les téléspectateurs pourront découvrir en avant-première les nouvelles saisons de Batwoman, The Flash, Superman & Lois et Sweet Tooth. Warner Bros prévoit également un premier aperçu de son nouveau drame Naomi et un prochain épisode de Stargirl. Citons également les séries d’animations Aquaman: King of Atlantis, Harley Quinn et Batman: Caped Crusader. Toujours sur l’animation, il y aura les films Injustice et Catwoman: Hunted.

Une autre portion concernera les jeux vidéo. Il y a des vidéos de Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League. Enfin, les lecteurs de comics pourront découvrir trois nouveaux livres sur Wonder Woman, ainsi que de nouveaux détails sur le crossover entre Batman et Fortnite.