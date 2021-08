Le créateur des jeux Yakuza quitterait Sega pour rejoindre le studio NetEase

Sega va peut-être perdre l’un de ses créateurs les plus emblématiques. Si l’on en croit en effet un article de Bloomberg, Toshihiro Nagoshi, créateur de la série prestigieuse des Yakuza, de F-Zero GX ou de Super Monkey Ball (mais aussi co-créateur de jeux cultes comme Virtua Racing et Daytona USA), pourrait bientôt rejoindre le studio NetEase (grand spécialiste des jeux mobiles et free-to-play). Nagoshi et NetEase en seraient encore au stade des pourparlers, mais l’affaire s’approcherait de sa conclusion. Les mêmes sources indiquent qu’une fois chez NetEase, Toshihiro Nagoshi pourrait se retrouver à la tête de sa propre équipe de développement.

Si l’accord de débauchage était confirmé, cela constituerait sans aucun doute un énorme choc pour Sega. La franchise Yakuza récolte en effet les honneurs de la critique et du public depuis quelques années. Si Sega rayonne encore un peu dans le coeur des gamers aujourd’hui, c’est même en grande partie grâce à Nagoshi. Pour autant, l’éditeur va peut-être payer ici son dédain affiché envers un immense concepteur de JV : Sega avait en effet récemment rétrogradé Nagoshi dans l’organigramme de la société, ce dernier passant d’un poste prestigieux de CCO (Chief Creator Officer) à simple Directeur Créatif.