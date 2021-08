[Gamescom 2021] Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : April O’Neil sera jouable

Les petits frenchies de DotEmu sont vraiment des génies. Après un Streets of Rage 4 absolument immanquable, le studio s’attaque à un autre beat them all culte : les Tortues Ninja ! Ce nouveau jeu aux graphismes délicieusement rétrogaming n’est pas le même que le célèbre jeu d’arcade jouable à 4 sur la même borne, et c’est sand doute tant mieux tant les graphismes et les animations de ce Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge regorgent de petits détails souvent hilarants.

Le trailer présenté à la Gamescom 2021 nous a dévoilé un autre personnage jouable : la pétulante April O’Neil rejoindra donc le groupe des tortues ninjas composé de Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Donatello. Les animations d’April sont assez cocasses : April n’hésitera pas à « Drop the Mic » pour provoquer les adversaires ! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sera disponible sur consoles et PC quelque part pendant l’année 2022, et on l’attend déjà de pied ferme !