Twitter a subi une panne massive au niveau mondial

Les informations sont remontées de toutes parts et dans les tous les pays : depuis le début de la matinée, Twitter était en rade un peu partout dans le monde. Tous les utilisateurs de la plateforme n’ont pas été touchés par ce gros pépin technique, mais la masse des retours indiquait clairement que l’amplitude de la panne couvrait plusieurs régions géographiques. Plus inquiétant sans doute, les premiers signalements de pannes ont eu lieu il a près de douze heures, ce qui laissait entendre que le problème n’était peut-être pas si anodin que cela.

Some of you may have experienced an issue loading Twitter just now. This has been fixed. Thanks for sticking with us!

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 27, 2021