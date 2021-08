Covid-19 : YouTube retire plus d’un million de fake-news et vidéos complotistes

Vous connaissez la loi de Brandolini ? Brandolini est un programmeur italien qui en 2013 a déclaré que « la quantité d’énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d’un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire ». En termes plus clairs, cela signifie que les fake news ou les idioties se propagent toujours plus rapidement que les faits réels ou scientifiquement prouvés, pour la simple et bonne raison qu’il n’y a aucun effort de réflexion à faire pour créer ou recevoir une fake news (à part être pas mal crédule), alors qu’il faut déployer des trésors de pédagogie (souvent en pure perte) pour contrer les pires stupidités. Cela explique aussi pourquoi, études à l’appui, les fake news se répandent beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux que les informations vérifiées.

« Simple virus grippal, vaccin créateur de mutants ou pro-5G, Big Pharma à l’origine du Covid » : les thèses les plus délirantes se sont répandues comme une trainée de poudre sur la toile.

Fort de ce constat, les plateformes de réseau social ont fini par comprendre que dans la lutte contre la pandémie, il devenait un poil inconscient de laisser se déverser la masse absolument hallucinante de fake news et autres thèses fantaisistes autour du virus, une masse tellement importante qu’elle finissait par cacher au public les informations sourcées et scientifiquement correctes. YouTube (mais aussi Facebook ou Twitter) ont donc commencé à faire le ménage sur leur plateforme en évinçant les contenus les plus susceptibles de tromper le public voire de gêner les politiques publiques de lutte anti-Covid.

Ainsi, Neal Mahon, responsable en chef des produits chez YouTube, a annoncé que depuis le début de l’année, plus d’un million de vidéos fake news (thèses complotistes, informations non sourcées, contre vérités scientifiques manifestes, etc.) ont été retirées de la plateforme. Afin de bien « peser » ses décisions de retraits, YouTube s’est appuyé sur les données qui font consensus (CDC, OMS, études épidémiologiques). Fataliste, Neal Mahon déclare avec tristesse que « La désinformation est passée de la marginalité au courant dominant », des propos qui confirment une nouvelle fois la malheureuse justesse de la loi de Brandolini.