Y-Brush : le brossage dentaire en 10 secondes, grâce à la technologie révolutionnaire d’une start-up lyonnaise (+ promo rentrée)

La leçon a été apprise très tôt – « Brosse bien tes dents pendant trois minutes, et n’oublies pas de faire les dents du fond ! » – et le rituel de l’enfance a fini par se transformer en routine lassante, d’autant que parfois, ces trois minutes on ne les a pas vraiment (la fameuse panne de réveil qui oblige à se préparer en 5 minutes). On peut aussi s’amuser à compter ce que fait 3 minutes multiplié par le nombre de jours d’une année, et l’on se dit alors que c’est vraiment beaucoup de temps consacré au brossage de dents.

L’embout de la Y Brush est souple, ce qui lui permet de s’adapter à tous les types de mâchoire

Une start-up lyonnaise est parvenue à écourter cette durée de brossage jusqu’à presque rien : la Y-Brush n’est pas une brosse à dent mais bien un appareil bucco-dentaire en forme de Y, d’où son nom. Cette forme particulière a surtout une utilité bien spécifique puisqu’elle permet de « croquer » le Y-Brush à pleines dents. Une fois bien insérée dans la cavité buccale (oui, la bouche si vous préférez), la Y-Brush met en route ses vibrations soniques qui agitent à une vitesse folle 35 000 filaments en nylon. La Y Brush brosse ainsi toutes les dents d’une même arcade d’un seul coup, faisant passer la durée de brossage de 3 minutes à 10 secondes. Et en 10 secondes, pas une de plus, TOUTES les dents sont nettoyées… même « celles du fond ».

Toute la famille Y-Brush au complet

La Y-Brush dispose de 3 modes de vibrations (15 secondes pour le mode doux, 10 secondes pour le mode standard et 5 secondes pour le mode intensif et ceux qui ont des gencives « en béton »), d’un LED sur le manche pour le choix du mode, et d’une batterie rechargeable qui lui assure une autonomie de 3 mois. A vrai dire, il y a de fortes chances que les dents soient mieux « traitées » avec la Y-Brush qu’au terme de brossages souvent trop vite écourtés (les français passeraient seulement 43 secondes en moyenne à se brosser les dents).

Cette technologie révolutionnaire, brevetée et même récompensée au CES (le plus grand salon d’électronique du monde) transforme la corvée du brossage en un geste presqu’anodin (mais qu’il ne faudra pas oublier). Cerise sur la gencive, il devient même possible de se « brosser les dents » en faisant tout autre chose de ses mains (comme enfiler une chemise ou mettre ses chaussures par exemple). Joie : nous ne sentirons plus jamais mauvais de la bouche après une « panne de réveil » (ouf !). Les enfants aussi ne sont pas oubliés puisqu’il existe une version mini de la Y-Brush, adaptée aux bambins à partir de 4 ans. Pour eux, fini d’entendre ressasser la phrase lancinante « Brosse-toi bien les dents ». Ils n’auront pas vos traumas (ironie).

Le pack rentrée Y-Brush

Vous êtes tenté ? C’est le bon moment pour craquer : la Y-Brush est disponible en « pack rentrée » à 99€ au lieu de 139.99€. Le pack contient un manche, une brosse, un câble usb de recharge, un support, un applicateur de dentifrice et un programme d’accompagnement.

Y-Brush propose aussi une petite nouveauté, un dentifrice à croquer proposé à 19.99€ au lieu de 25€.

