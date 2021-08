Xbox Games With Gold : les jeux offerts en septembre 2021

Microsoft présente la liste de jeux Xbox qui seront offerts en septembre 2021 avec l’offre Games with Gold. Cela concerne les joueurs qui ont l’abonnement Xbox Live Gold. Celui-ci permet de jouer en ligne, que ce soit avec ses amis ou d’autres personnes.

Le premier jeu Xbox offert est Warhammer: Chaosbane (du 1er au 30 septembre). Un Action-RPG placé dans l’univers célèbre de Games Workshop. Vous y choisissez un héros parmi un roster de races fantastiques classiques (humain, haut elfe, elfe des bois, nain…) avec lequel il faudra accomplir diverses quêtes dans les sombres lieux du Vieux Monde.

Le deuxième titre est Mulaka (du 16 septembre au 15 octobre). Un jeu d’action/aventure qui propose de parcourir une région du nord du Mexique, peuplée par les Tarahumara, aussi appelés « super-athlètes » et « super-humains » en raison de leurs compétences en course

En troisième jeu Xbox offert en septembre 2021, on retrouve Zone of the Enders HD Collection (du 1er au 15 septembre). C’est une compilation comprenant Zone of the Enders 1 et 2. Se déroulant au 22ème siècle, ZOE vous propose de prendre part à des combats de méchas ultra rapides dans un style manga.

Enfin, le quatrième jeu est Samurai Shodown II (du 16 au 30 septembre). Le titre, se déroulant au 18e siècle au Japon, intègre des modifications par rapport aux classiques du genre telles que l’utilisation d’armes blanches, un système de zoom ainsi qu’une jauge POW se remplissant au fil du combat et débloquant des attaques puissantes.

Tous les jeux pourront être jouées sur les différentes Xbox grâce à la rétrocompatibilité.