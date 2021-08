Tester Windows 11 via son navigateur est possible… dans une version limitée

Vous pouvez maintenant tester Windows 11 sans l’installer, directement depuis votre navigateur Internet. Mais attention : il s’agit d’une version très limitée. Il faut ne pas s’attendre à l’expérience complète.

Un développeur nommé Blue Edge a créé une simulation de Windows 11 baptisée « Windows 11 in React » en utilisant ReactJS, SCSS, CSS. Le site vous permet de faire l’expérience de ce à quoi ressemble l’interface graphique du bureau du nouveau système d’exploitation. Mais comme dit précédemment, c’est une expérience très limitée. Par exemple, vous pouvez y effectuer quelques interactions de base, comme lancer le menu Démarrer, ouvrir le navigateur Microsoft Edge et lancer le Microsoft Store.

C’est à peu près tout. On avait prévenu : c’est une expérience limitée. Mais d’autres possibilités devraient voir le jour avec le temps. Le fait d’ouvrir l’Explorateur de fichiers affiche le message « à venir », suggérant que le développeur va améliorer l’expérience de Windows 11 depuis un navigateur Internet.

Le test de Windows 11 depuis un navigateur Internet se fait depuis cette adresse. Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur le sujet et plus exactement sur la partie technique, vous pouvez consulter le dépôt GitHub du développeur. Le dépôt liste notamment des améliorations à venir, dont l’écran de verrouillage, la possibilité de changer la taille des fenêtres, les thèmes et plus encore.