[Gamescom 2021] Horizon Forbidden West et Sifu ont (enfin) une nouvelle date de sortie (+trailer)

C’est donc désormais acté : Death Loop sera l’unique grosse nouveauté de la PS5 d’ici la fin de l’année (le jeu arrivera un an plus tard sur Xbox). Sony a en effet confirmé qu’Horizon Forbidden West, la suite très attendue des aventures d’Aloy, sera finalement disponible sur PS4 et PS5 le 18 février 2022. 4 jour plus tard, le 22 février donc, les joueurs PlayStation pourront mettre leur mimines sur un jeu de baston franchement très prometteur : Sifu. Là encore, le titre était initialement programmé pour la rentrée, mais la pandémie de Covid-19 en aura décidé autrement. Le jeu du studio parisien Soclap a droit à un tout nouveau trailer qui nous permet d’admirer le dynamisme percutant des combats. Sifu reste toujours aussi stylé et pêchu.



Outre l’annonce de ces nouvelles dates de sortie, Sony a fait un petit cadeau aux fans d’Aloy : sur PS5, Horizon Zero Dawn passe au 60 images par seconde grâce au patch 1.53.