Spotify dévoile les musiques les plus streamées durant l’été 2021

Spotify a levé le voile sur les musiques les plus populaires en streaming durant cet été 2021, et ce à l’échelle mondiale. Il y a également la liste des podcasts qui sont les plus écoutés sur la plateforme.

Voici les 20 musiques qui sont les plus populaires sur Spotify durant cet été 2021 :

good 4 u par Olivia Rodrigo Beggin’ par Måneskin Todo De Ti par Rauw Alejandro MONTERO (Call Me By Your Name) par Lil Nas X Kiss Me More (feat. SZA) par Doja Cat STAY (with Justin Bieber) par The Kid LAROI Yonaguni par Bad Bunny Bad Habits par Ed Sheeran Butter par BTS Levitating (feat. DaBaby) par Dua Lipa deja vu par Olivia Rodrigo I WANNA BE YOUR SLAVE par Måneskin Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) par Justin Bieber traitor par Olivia Rodrigo Qué Más Pues? par J Balvin, Maria Becerra Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) par The Weeknd drivers licence par Olivia Rodrigo happier par Olivia Rodrigo Leave The Door Open par Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic Astronaut In The Ocean par Masked Wolf

Comme nous pouvons le voir, la grande gagnante est Olivia Rodrigo avec cinq musiques, dont good 4 u à la première place. Vous pouvez retrouver tous les morceaux dans une playlist conçue spécialement pour l’occasion, disponible à cette adresse ou ci-dessous :

Et voici le top 10 pour les podcasts :