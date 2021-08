Samsung peut désactiver à distance les téléviseurs volés

Samsung fait savoir qu’il est en mesure de bloquer à distance ses téléviseurs quand ces derniers font l’objet d’un vol. Le groupe a récemment activé ce système en Afrique du Sud après le vol de nombreux téléviseurs dans les entrepôts.

« Le système de blocage est destiné à être mis en œuvre pour les téléviseurs obtenus par des utilisateurs par des moyens illicites et, dans certains cas, volés dans les entrepôts de Samsung », explique le constructeur. Il poursuit en expliquant que l’usage du téléviseur est seulement possible par les propriétaires légitimes avec une preuve d’achat valide. La technologie est déjà présente sur les différents modèles.

Pour que la fonction de blocage du téléviseur fonctionne, Samsung doit connaître le numéro de série de l’appareil volé. Lorsque l’appareil se connecte à Internet, il vérifie son numéro de série en le comparant à une liste sur les serveurs de Samsung, et désactive toutes les fonctionnalités du téléviseur s’il trouve une correspondance.

Il existe une solution de secours pour ceux qui ont connu un blocage. Samsung dit qu’il est possible d’envoyer un e-mail à l’adresse zaservicemanager@samsung.com avec une preuve d’achat. Dans ce cas, le groupe fera le nécessaire pour débloquer l’appareil, toujours à distance. Toutes les fonctionnalités seront ainsi disponibles et il sera possible d’utiliser normalement le téléviseur.