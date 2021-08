Piratage massif chez Gigabyte : 7 Go de données sensibles rendues publiques

Durant la première semaine d’août, des hackers parvenaient à dérober 112 Go de données confidentielles chez le fabricant Gigabyte. Ce vol massif était suivi quelques jours plus tard d’une demande de rançon contre la promesse de ne pas publier les données. Face à ce chantage, Gigabyte, mais aussi Intel et AMD – des partenaires de Gigabyte dont les données se trouvaient aussi sur les serveurs hackés – ont refusé de verser le moindre centime, une attitude certes courageuse (et qui pourrait dissuader de futurs piratages), mais qui n’est pas sans risques : 7 Go de données sensibles ont été rendues publiques par le groupe de hackers sur le site de RansomEXX.

Les documents publiés contiennent, entre autres, des informations sur les futurs processeurs AMD Threadripper 5000 (qui ne seront disponibles qu’à la rentrée) et notamment le nombre de cœurs (entre 12 et 64). Le code source de la console Intel Manageability Commander se trouve aussi dans les données rendues publiques. Gigabyte n’a toujours pas réagi à ce premier « largage », et devrait s’en tenir à sa ligne de conduite plutôt ferme dans ce dossier. Cela signifie que d’autres diffusions de données sensibles sont à attendre.