L’Oculus Quest 2 avec 128 Go de stockage est disponible à la vente

Après une interruption de ventes de près d’un mois, l’Oculus Quest 2 est de nouveau disponible en boutiques, avec un changement de taille concernant le modèle de base puisque ce dernier passe de 64 à 128 Go de stockage, et ce sans aucune modification de tarif (soit 350 euros) ! En outre l’interface faciale du casque, qui provoquait parfois des irritations (et qui est à l’origine du retrait temporaire), a été remplacée par une nouvelle protection en silicone.

Pour le reste, les spécifications ne changent pas, soit 1832×1920 pixels par oeil (en LCD) et un taux de rafraichissement qui peut grimper jusqu’à 120 Hz, un champ de vision de 90°, et des manettes 6DoF. L’Oculus Quest 2 reste un casque VR ultra abordable et extrêmement bien doté en applications de toutes sortes (principalement des jeux tout de même).

L’Oculus Quest 2 128 Go est disponible sur les sites de ventes en ligne Amazon, Boulanger ou à la FNAC.