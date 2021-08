Paint sur Windows 11 : Microsoft montre la nouvelle interface et le mode sombre

Microsoft va changer l’interface de sa célèbre application Paint sur Windows 11, avec un nouveau visuel et un mode sombre. Nous avons aujourd’hui le droit à un aperçu du changement.

C’est Panos Panay, le responsable de Windows chez Microsoft, qui dévoile le changement avec une vidéo teaser sur Twitter. Paint sur Windows 11 va avoir le droit à une nouvelle barre de commande qui reprend la plupart des mêmes options et outils que ceux qui existent dans l’interface à ruban de Paint sur Windows 10. Il s’agit de la première mise à jour majeure de Paint depuis des années.

La vidéo présente également les améliorations de l’outil de sélection pour les polices d’écritures, les brosses et le mode sombre. Les outils semblent beaucoup plus faciles à utiliser si l’on compare avec la version existante sur Windows 10.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021