Twitter laisse ses utilisateurs signaler les tweets avec de la désinformation

Twitter lance une nouvelle initiative qui permet aux utilisateurs de signaler des tweets qui font de la désinformation. Il s’agit d’un test pour commencer avec une poignée de pays.

Ce test permet aux utilisateurs de signaler à l’entreprise de fausses informations présumées, de la même manière qu’ils peuvent alerter Twitter en cas de spam ou d’abus. Mais le réseau social, qui ne dispose pas d’un solide système de vérification des faits, ne vérifiera pas la légitimité de chaque tweet identifié et ne répondra pas aux utilisateurs par des mises à jour, comme il le fait pour d’autres types de rapports.

Le système pour signaler un tweet contenant de la désinformation est d’abord testé par Twitter aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie. Qu’en est-il de la France ou les autres pays ? Twitter indique séparément que le test initial va lui permettre de roder son système avant de le déployer plus tard en Europe. Il faudra donc attendre pour l’avoir.

In this experimental stage, we plan to learn from a small, geographically diverse set of regions before scaling globally to other areas!

