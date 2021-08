YouTube teste la traduction des commentaires… mais il faut payer

YouTube a ajouté une nouvelle fonctionnalité en test sur son application mobile, à savoir la traduction des commentaires. Mais tout le monde ne peut pas en profiter. En effet, il faut avoir un abonnement YouTube Premium pour en profiter. Celui-ci coûte 11,99€/mois et retire les publicités sur YouTube, permet de télécharger les vidéos, d’avoir l’écoute en tâche de fond et YouTube Premium.

Images Android Police

La traduction des commentaires sous les vidéos YouTube est très simple. Il suffit de toucher le bouton « Traduire » et la magie opère. YouTube s’appuie sur Google Traduction. Ce n’est pas réellement une surprise en soi, étant donné que YouTube et Google font partie du même groupe. On imaginait mal la plateforme de streaming s’appuyer sur un service concurrent.

Cette fonctionnalité va donc être intéressante pour tous ceux qui ne comprennent pas les autres langues. Il est d’ailleurs possible de cacher la traduction et afficher le texte original en touchant « Voir l’original ». À noter que la traduction se fait instantanément et directement via l’espace des commentaires. L’utilisateur n’est pas redirigé sur Google Traduction ou une page spécifique.

Il n’y a pas encore d’information pour la disponibilité pour tous de cette fonctionnalité. YouTube dit seulement que son test, qui a eu lieu aussi bien sur iOS que sur Android, se déroulera jusqu’au 9 septembre. Doit-on comprendre que ce sera en place pour tout le monde dès le 10 septembre ? Ou bien existera-t-il un délai avant la mise en service pour tous ?

La traduction par Google n’est en tout cas pas très encourageante. YouTube traduit parfois les titres des vidéos, et ce automatiquement. Les résultats sont souvent à côté de la plaque et il n’existe aucune option pour désactiver cette traduction automatique.