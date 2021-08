Pass sanitaire : un bug informatique a empêché de délivrer les QR Codes

Un important bug informatique a eu lieu en cette fin de semaine, au point d’empêcher la délivrance de QR codes pour le pass sanitaire. La panne a eu lieu hier pour la première fois et ce fut encore un problème ce samedi.

Un bug a causé un souci avec les QR codes et le pass sanitaire

Le système est tombé en panne vendredi vers 16 heures, avant de revenir à la normale vers 23 heures. Il a connu un fonctionnement erratique samedi, avant d’être de nouveau opérationnel en fin de matinée. « Pour le moment cela a l’air de fonctionner », a affirmé à l’AFP Philippe Denry, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

Un message sur la page d’accueil du portail SI-DEP, sur lequel se connectent les pharmaciens pour entrer les résultats des tests, le confirmait vers 13 heures : « Attention : le service Pro Santé Connect (connexion à SI-DEP par e-CPS ou CPS) a rencontré des perturbations le vendredi 13 août de 15h30 à minuit, ainsi que samedi 14 août de 8h30 à 10h30 ». Le message continuait en indiquant que « la situation semble rétablie mais nous conservons une forte vigilance sur ce service durant les prochains jours ».

Hier, lors de la première panne, la Direction générale de la santé (DGS) avait indiqué au Parisien que les problèmes n’étaient pas généralisés et cela concernait les tests antigéniques et non les test PCR. Sans doute en cause, « les flux très importants, notamment vendredi après-midi du fait des chassés-croisés des départs en vacances pour les gens qui doivent prendre des trains, des avions ou autres, et du fait des activités liées au week-end », selon Philippe Denry.

Ce n’est pas la première panne

Il ne s’agit en tout cas pas de la première panne pour la délivrance des QR codes en rapport avec le pass sanitaire. Les précédentes pannes étaient plus courtes, mais il y a bel et bien un problème. C’est pour cette raison qu’une réunion de crise a eu lieu ce matin au ministère de la Santé. Il n’y a pour l’instant pas d’informations qui ont filtré de cette réunion.

Pour sa part, Philippe Denry espère que le ministère trouvera une solution pérenne, comme le fait d’augmenter la capacité des serveurs qui permettent de délivrer les QR codes pour le pass sanitaire. Selon ses dires, environ 300 000 tests journaliers sont réalisés par les pharmaciens sur les journées chargées.