Microsoft va intégrer Spotify dans Windows 11 pour la concentration

Spotify va directement faire ses débuts dans Windows 11. Panos Panay, le responsable de Windows chez Microsoft, a teasé cette intégration en expliquant que cela a un rapport avec une fonctionnalité de concentration.

La fonction a pour nom Focus Sessions (sessions de concentration). Elle permet de créer un minuteur de concentration pour travailler sur des tâches tout en écoutant une playlist de Spotify. Ce n’est pas encore disponible avec les versions Dev et bêta de Windows 11, mais on imagine que Microsoft va l’activer dès la prochaine version.

Au vu de la vidéo publiée par Panos Panay, la fonction Focus Sessions avec Spotify est présente au niveau de l’application Horloge de Windows 11. L’utilisateur peut choisir une tâche, sélectionner une playlist sur le service de streaming, définir une durée et démarrer la session.

Another first look from the team…#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.twitter.com/HfJh4niDiS

— Panos Panay (@panos_panay) August 5, 2021