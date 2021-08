Death Trash : le RPG post-apo et art-pixel est enfin disponible sur Steam

Annoncé il y a près de 2 ans 1/2, le très prometteur Death Trash est enfin disponible sur Steam ! Ce RPG post-apo bénéficie de graphismes art-pixels… particulièrement trash (le jeu porte donc bien son nom). Vraiment, on aura rarement vu autant de détails dans un jeu à « gros pixels » : le sang éclabousse le sol lors des affrontements et les décors suintent de crasse et de désolation. Trash encore, il est possible d’exterminer l’intégralité des PNJs que l’on rencontrera dans le jeu (ceci étant dit ce n’est pas vraiment conseillé…). Trash toujours, les dialogues particulièrement crus (et parfois à connotations sexuelles) qui émaillent les relations entre les personnages.

Les combats se règlent à grands coup de fusils à plasma ou… aux pouvoirs psy, et les gros boss, superbement animés, font immanquablement penser à certaines pochettes de Comics Books des années 70.

Le créateur du jeu, Stephan Hövelbrinks, avoue avoir été influencé par des titres comme Ultima 7 et Planescape: Torment. Il y a pire comme références, et l’on espère que ce Death Trash connaitra le même succès que ces titres illustres. Death Trash est disponible sur Steam en accès anticipé au prix de 17,99 euros.

Merci Arnaud