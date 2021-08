Focus Home Interactive rachète l’éditeur Dotemu (Streets of Rage 4)

Focus Home Interactive n’est pas encore rassasié. Après Deck13 et Streum On, l’éditeur français met la main sur un autre éditeur français et pas des moindres puisqu’il s’agit de Dotemu. Dotemu, c’est un peu le spécialiste du rétro-gaming grand luxe, avec notamment des titres comme Wonder Boy : The Dragon’s Trap, Streets of Rage 4 (un des meilleurs jeux de la gen précédente) ou bien encore l’ambitieux Metal Slug Tactics en cours de développement.

Pour mettre Dotemu dans son escarcelle, Focus a dû racheter 77,5% du capital de l’éditeur pour la modique somme de 38,5 millions d’euros (+15 millions d’euros de bonus en cas d’objectifs financiers réalisés). Cyrille Imbert restera à la tête de Dotemu après l’acquisition et dirigera en parallèle la division Publishing Indépendant de Focus. Focus Home Interactive récupère aussi au passage le label The Arcade Crew créé et géré par Dotemu (on doit au label les jeux Dark Devotion, Blazing Chrome, Kunai et The Last Spell).

Désormais bien soutenu au plan financier, Dotemu annonce déjà une prochaine bordée d’adaptations de jeux rétros, cette fois issus des premières consoles capables d’afficher des titres en 3D (PlayStation One, Nintendo 64 et Saturn). Tout à fait subjectivement, votre serviteur ne serait pas contre un remake new gen de Toshinden…