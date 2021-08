Espace : Blue Origin fulmine contre la Nasa

Il y a quelques mois, la Nasa avait attribué à SpaceX un contrat pour transformer son véhicule Starship en atterrisseur Artemis. Une décision que Blue Origin et Dynetics, deux autres concurrents en lice pour le contrat, n’ont pas accepté avec le sourire. Loin de là. Les deux entreprises ont vite fait de protester la décision de la Nasa auprès du Government Accountability Office (GAO).

Blue Origin et Dynetics invoquent le principe de concurrence

En effet, Blue Origin et Dynetics ont fait valoir que l’agence américaine aurait dû attribuer au moins deux contrats pour maintenir le principe de concurrence dans le cadre du programme d’atterrissage lunaire habité. Toutefois, si le GAO avait initialement jusqu’au 4 août pour sortir son verdict, il a rendu sa décision le vendredi 30 juillet dernier.

Le GAO a déclaré sans détour que la Nasa n’a enfreint aucune loi sur les marchés publics en ne décernant qu’un seul contrat. Et ce, même si l’agence avait préalablement évoqué la possibilité d’attribuer deux contrats. Le GAO a conclu que l’évaluation de la Nasa était « raisonnable et conforme à la loi sur les marchés publics. A la réglementation et aux conditions de l’annonce en vigueur ».

Jeff Bezos ne mâche pas ses mots envers la Nasa dans une lettre ouverte

Toutefois, si Dynetics s’est résilié et a accepté la décision du GAO, Blue Origin ne lâche pas l’affaire pour autant. L’entreprise de Jeff Bezos a déclaré que « la Nasa devrait adopter sa stratégie de concurrence originale ». Blue Origin craint même que « sans concurrence, la Nasa se retrouvera avec des options limitées. Elle tentera de négocier des délais non respectés, des modifications de conception et des dépassements de coûts ».

Comme si ce n’était pas assez, Jeff Bezos a déclaré dans une lettre ouverte que « sans concurrence, les ambitions lunaires à court et long terme de la Nasa seront retardées. Elles coûteront finalement plus cher et ne serviront pas l’intérêt national ». Jeff Bezos a martelé que le GAO n’a pas été en mesure de résoudre les problèmes fondamentaux liés à la décision de la Nasa en raison de sa compétence limitée. Et il conclut que Blue Origin continuera de plaider pour deux fournisseurs immédiats « car nous pensons que c’est la bonne solution ».