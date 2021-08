Spotify teste une offre premium à 0,99€/mois, mais avec des publicités

Spotify a lancé le test d’une nouvelle offre premium qui coûte seulement 0,99€/mois au lieu de 9,99€/mois pour le tarif habituel et qui a pour nom « Plus ». Le service de streaming veut proposer une expérience moins limité qu’avec l’offre gratuite, sans pour autant proposer une expérience complète.

Avec la version gratuite, les utilisateurs ont de temps en temps des publicités, ils ne peuvent pas choisir une musique en particulier sur mobile, l’écoute est dans une qualité standard et il y a une limite du nombre de fois pour passer une musique chaque heure. Avec l’offre à 0,99€/mois de Spotify, les utilisateurs n’ont plus la limite pour passer une musique chaque heure et ils peuvent choisir une musique en particulier, au lieu d’avoir affaire au mode aléatoire. Mais les publicités sont toujours là avec cet abonnement à moins d’un euro.

« Nous travaillons sans cesse à améliorer l’expérience de Spotify et nous effectuons régulièrement des tests pour informer nos décisions. Nous testons actuellement une formule financée par la publicité auprès d’un nombre limité de nos utilisateurs », a déclaré Spotify auprès de The Verge. La plateforme a précisé que l’offre pourrait ne jamais voir le jour auprès de l’ensemble des utilisateurs. « Certains tests finissent par ouvrir la voie à de nouvelles offres ou améliorations, tandis que d’autres ne permettent que de tirer des enseignements. Nous n’avons pas d’informations supplémentaires à partager pour le moment », a conclu le service de streaming.