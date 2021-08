La Casa de Papel saison 5 : la bande-annonce est arrivée et se veut mouvementée !

Netflix a mis en ligne la bande-annonce de la saison 5 de sa série La Casa de Papel. Il y a aura deux parties, avec la première qui sera disponible le 5 septembre sur la plateforme de streaming.

Il y a eu jusqu’à présent peu d’informations qui avaient filtré concernant cette saison 5 de La Casa de Papel. Mais la bande-annonce permet de voir qu’Alicia Sierra, alias la négociatrice qui est là depuis la saison 3, détient Le Professeur. Lisbonne essaie de contacter Le Professeur, mais tout le monde comprend à ce moment qu’il est capturé et la situation va donc être compliquée pour le récupérer. Concernant l’équipe du braquage, elle va être accueillie par des militaires. Et comme on peut s’en douter, une petite guerre va avoir lieu.

Netflix diffusera le volume 1 de la saison 5 de La Casa de Papel le 3 septembre. Il faudra attendre le 3 décembre pour découvrir le volume 2. Ce choix de découper la saison en deux parties est assez malin pour Netflix. Le diffuseur sait très bien qu’il s’agit d’une série populaire et que les fans vont devoir rester abonnés pour découvrir tous les épisodes. Il y aura 10 épisodes au total, on peut donc assez logiquement se douter que ce sera cinq épisodes avec le volume 1 et cinq épisodes avec le volume 2.