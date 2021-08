Thunderbolt 5 : Intel fait fuiter les specs (jusqu’à 80 Gb/s !)

Le Thunderbolt 5 doublera les débits du Thunderbolt 4. Comment le sait-on ? Grâce à une belle boulette du service de com d’Intel. Ce dernier a publié plusieurs clichés de la visite d’un labo d’Intel par Gregory M Bryant, le vice-président exécutif de la firme américaine, et sur l’un des clichés, il est possible de distinguer des informations techniques sur une nouvelle connexion physique (via une connectique USB-C) capable de transférer des données à 80 Gb/s. Le site Anandtech a été le premier à repérer la fuite involontaire.

Sur le panneau bleu au fond, les premières infos sur le Thunderbolt 5…

Ce niveau de débit « max » est deux fois supérieur à celui du Thunderbolt 4. Le cliché indiscret a été rapidement retiré du compte Twitter, ce qui vaut presque pour confirmation (du Thunderbolt 5, Ndlr) et n’a pas empêché l’info de tourner…

La fuite précise aussi la technique de modulation utilisée par le Thunderbolt 5, soit le PAM-3 (contre le NRZ sur le Thunderbolt 4) : à chaque cycle sont désormais transmis soit un 0, un 1 ou un -1, ce qui permet de transférer 1,5 bits sur un cycle et donc d’augmenter les débits sans devoir changer le câble ou le connecteur. Reste à voir ce qu’un tel niveau de débit autorise dans les faits (encore plus de moniteurs 4K connectés sur un Thunderbolt 5 par exemple ?).