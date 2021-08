Les anciens smartphones Android ne pourront plus se connecter à Google dès septembre

Google prévient les utilisateurs avec un ancien smartphone sous Android qu’ils ne pourront plus se connecter à leur compte Google depuis leurs appareils. Cela concerne ceux qui ont Android 2.3.7 Gingerbread ou une version antérieure, et ce sera actif dès la fin septembre.

« Dans le cadre de nos efforts continus pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, Google n’autorisera plus la connexion sur les appareils Android fonctionnant sous Android 2.3.7 ou moins à partir du 27 septembre 2021 », indique le groupe. « Si vous vous connectez à votre appareil après le 27 septembre, vous risquez de rencontrer des erreurs de nom d’utilisateur ou de mot de passe lorsque vous essayerez d’utiliser les produits et services Google tels que Gmail, YouTube et Maps », indique la suite du message.

Voici ce qui ne sera plus possible de faire :

Se connecter à des produits et services Google (YouTube, Gmail, Maps, etc)

Ajouter ou créer des comptes Google

Effectuer une restauration et essayer de se connecter

Changer le mot de passe du compte Google

Retirer un compte Google puis le remettre

Il faut dire qu’Android 2.3.7 Gingerbread n’est pas tout jeune : cette version a vu le jour en septembre 2011. Google invite donc les utilisateurs à se mettre à jour au moins sur Android 3.0.

On soulignera au passage qu’il existera une parade : il sera toujours possible de se connecter à son compte Google depuis un navigateur Internet. Mais l’expérience ne sera pas la même que lorsque le compte est directement connecté au niveau d’Android.