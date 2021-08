Camions à hydrogène : le fondateur de Nikola aurait menti sur toute la ligne

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Nikola Corporation. Il s’agit d’un constructeur automobile américain, basé à Phoenix, en Arizona qui se targue d’être un pionnier des camions à zéro émission. Cependant, il semblerait que toutes les allégations de son fondateur, Trevor Milton, n’ont été que de la poudre aux yeux.

En effet, Trevor Milton fait actuellement face à trois chefs d’accusation de fraude portées par le bureau du procureur américain dans le district sud de New York. Ces accusations décrivent un fondateur d’entreprise qui s’est présenté au public comme une source d’informations honnête et directe sur son entreprise. Cependant, la réalité serait qu’il a menti sur presque tout, notamment sur l’existence de véhicules en état de marche.

Mensonges sur la production des camions à hydrogène ?

D’après les informations de Vice, Trevor Milton a notamment menti sur le fait que le camion puisse fonctionner par ses propres moyens en publiant une vidéo trompeuse en guise de démonstration de produit. Il aurait aussi affirmé à tort que Nikola produisait de l’hydrogène. En plus de pouvoir le faire pour un prix quatre fois inférieur à celui du marché. Que le Badger, le camion électrique de l’entreprise était presque ou déjà achevé.

Mais cela ne s’arrête pas là. Le fondateur de Nikola a également prétendu que l’entreprise avait déjà reçu plusieurs milliards de dollars de commandes de camions. Enfin, il avait aussi menti sur le fait que Nikola a développé une nouvelle technologie de batterie révolutionnaire. Et que toutes les pièces de l’entreprise sont fabriquées en interne.

Le constructeur automobile continuera d’exister

Pour information, la fraude de Trevor Milton a fonctionné pendant un certain temps. Pour preuve, il est devenu public par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) en 2020. Plus encore, au plus fort de son évaluation, Milton avait détenu plus de 8 milliards de dollars d’actions de la société. L’entreprise a d’ailleurs conclu un accord avec General Motors.

Toutefois, le vendeur à découvert Hindenburg Research a publié un rapport décrivant plusieurs des mêmes comportements frauduleux pour lesquels Milton est actuellement inculpé. Le fondateur de Nikola a par la suite démissionné en septembre dernier.

Malgré ce scandale, Nicole Rose, la porte-parole de Nikola, a déclaré à Motherboard que « les actions du gouvernement d’aujourd’hui sont dirigées contre M.Milton individuellement et non contre l’entreprise. Nikola a coopéré avec le gouvernement tout au long de son enquête ».