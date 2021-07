Le Galaxy Z Fold 3 aura bien droit à un stylet S-Pen spécifique

A deux semaines de son Unpacked Event, Samsung vient de teaser plusieurs de ses produits à venir, confirmant du même coup que le Galaxy Z Fold 3 aura bien droit « au premier S-Pen conçu spécifiquement pour les smartphones pliables ». L’article-teaser de Samsung arrive quelques heures seulement après que le leaker Evan Blass ait vendu la mèche concernant le stylet du Z Fold 3 : un leak dévoile une coque de Z Fold 3 avec un espace de rangement pour le S-Pen.

Quelques heures seulement avant la confirmation officielle de Samsung, 91mobiles et le leaker Evan Blass livraient de nouvelles fuites sur le S-Pen du Galaxy Z Fold 3. A droite, le Galaxy Z Flip 3.

Toujours sur cette page de blog informative, le bon Dr TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business chez Samsung, affirme que cette « troisième génération de smartphones potables proposera de nouvelles capacités multitâches étonnantes et une durabilité améliorée ». La collaboration entre Google et Samsung est une nouvelle fois rappelée : le prochain modèle de Galaxy Watch tournera bien sous One UI. En revanche, pas un mot sur les Galaxy Buds 2, même s’il y a de grandes chances que les intras soient bel et bien dévoilés durant l’Unpacked Event du 11 août.