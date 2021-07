Spotify notifie maintenant de la sortie de nouvelles musiques

Spotify ajoute une nouvelle section « Quoi de nouveau » sur son application qui alerte l’utilisateur quand de nouvelles musiques d’artistes qu’il suit sont disponibles à l’écoute. Cela arrive aussi bien sur iOS que sur Android.

Il est possible de suivre des artistes sur Spotify. Pour cela, il faut se rendre sur la page de l’artiste de son choix et toucher le bouton « S’abonner ». L’intérêt de cet abonnement va réellement prendre place à partir de maintenant, afin d’être averti quand une nouvelle musique est disponible. Il est bon de noter qu’il est également possible de recevoir une alerte quand on s’abonne à un podcast et qu’un nouvel épisode est disponible.

L’accès à la section « Quoi de nouveau » sur Spotify se fait via l’icône en forme de cloche en haut à droite. Une pastille bleue apparait sur l’icône pour indiquer à l’utilisateur s’il y a quelque chose de nouveau depuis sa dernière visite. Concernant la section en elle-même, elle liste les nouvelles musiques et podcasts disponibles. Il est d’ailleurs possible de filtrer pour avoir uniquement les musiques ou uniquement les podcasts. Vient alors l’ultime étape qui consiste à sélectionner un nouveau contenu dans la liste pour lancer la lecture.

Le système d’alertes pour les nouvelles musiques et les nouveaux podcasts sur Spotify arrivera progressivement au fil des prochaines semaines. Ce sera, comme à chaque fois, un déploiement progressif.