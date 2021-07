Vision EQXX: Mercedes tease un EV avec 1000 km d’autonomie

Les voitures électriques modernes ne vous semblent pas assez autonomes ? Mercedes s’apprête à donner un grand coup de pied dans le secteur de l’EV. Le constructeur allemand a en effet « teasé » il y a deux jours le Vision EQXX, un prototype 100% électrique qui serait capable de rouler pendant pas moins de… 1000 km ! La photo publiée sur le Tweet dévoile les formes plutôt « sportives » de ce modèle increvable. On notera que les ingénieurs de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team , soit la « team F1 » de Mercedes, travaillent depuis déjà de longs mois sur ce projet à priori révolutionnaire. Ce concept-car super-autonome devrait être dévoilé dans le courant de l’année 2022.

Our VISION EQXX – a symbol of our ambition to create the most efficient car. Join us for more exciting news at our Mercedes-Benz Strategy Update. July 22nd.https://t.co/QeQIxYctGC pic.twitter.com/baiUTycuvE

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) July 21, 2021