Blade : Marvel aurait enfin trouvé un réalisateur, et le choix est étonnant

On pressent que Marvel souhaite particulièrement soigner le retour de Blade. Il faut dire qu’avec Mahershala Ali dans le rôle titre, deux fois Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour les films Moonlight et Green Book : Sur les routes du sud, le métrage ne peut pas se permettre d’être un énième sous-produit culturel uniquement sauvé par ses effets spéciaux.

Si l’on en croit le site Deadline, la réalisation de Blade aurait été confiée à Bassam Tariq, un réalisateur Pakistanais à qui l’on doit Mogul Mowgli et Ghost of Sugar Land, deux drames pourtant très éloignés de l’univers habituel de la Maison des Idées. Au scénario, on retrouverait Stacy Osei-Kuffour, qui a notamment bossé sur le script de l’excellente série Watchmen pour le compte de HBO. Marvel constituerait donc une véritable dream team autour de ce projet, mais il va nous falloir patienter pour retrouver le chasseur de vampires, aucune date de sortie n’étant encore annoncée.

Pour rappel, Blade a déjà été adapté au cinéma dans les années 90-2000 sous la forme d’une trilogie avec Westley Snipes en vedette.