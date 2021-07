Debunk : une étude montre que les voitures électriques sont beaucoup moins polluantes que les voitures thermiques

A l’ère des thèses complotistes tout azimut, et le climat anti-sciences aidant, il n’est finalement guère surprenant de voir surgir des thèses fantaisistes ciblant principalement les technologies basées sur des énergies renouvelables. Et généralement, les coups pleuvent de deux camps opposés. D’un côté, ceux qui ne veulent pas changer leur mode de consommation (vive le diésel !), parfois à cause de contraintes financières, et finissent par s’autojustifier en débinant l’EV. A l’autre extrémité, ceux qui veulent au contraire radicalement tout changer, passer au vélo ou à la marche à pied forcée, sans considérations pour tous ceux qui doivent prendre leur véhicule pour simplement travailler.

Dans les deux camps, un seul leitmotiv : l’EV polluerait finalement plus que le véhicule thermique classique, ce qui a le mérite de justifier en une passe, soit de continuer comme avant, soit de tout changer quitte à devoir balancer par dessus bord un siècle de progrès technologique. Une étude ultra fouillée du ICCT (The International Council of Clean Transportation) remet les choses à leur place en considérant l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule thermique, hybride ou électrique. Et cette fois, pas de manipulations des données en douce : TOUT le cycle de vie est pris en compte, de la production (forcément polluante) du véhicule et des batteries EV, mais AUSSI côté thermique, l’exploitation du pétrole ainsi que la fabrication et l’acheminement des carburants, toute chose par ailleurs quasi systématiquement oubliée dans les thèses anti-EV. Les énergies fossiles (ou nucléaires) nécessaires à la production d’électricité sont aussi rajoutées à l’étude.

Et un constat s’impose : sur l’ensemble du cycle des types de véhicules concernés, les émissions de CO2 restent beaucoup plus importantes pour les véhicules thermiques, hybrides ou roulant au Biocarburant (ou Biogaz), et ce dans un rapport de 1 à 3 (à la date de 2021).

Le choix de l’EV se traduit cependant par de très nettes différences entre les pays, la production électrique nécessaire à la recharge des batteries pouvant dépendre à son tour d’énergies fossiles. Même en prenant ce paramètre en compte, l’EV reste en moyenne trois à quatre fois moins polluant qu’un véhicule thermique (sur l’ensemble de son cycle de vie). Forcément, la France est un bon élève sur ce point puisque la production électrique nationale provient quasi exclusivement de centrales nucléaires très peu polluantes. Rajoutons enfin que la question du recyclage des batteries se pose forcément… mais il s’agit là d’un tout AUTRE problème que celui de l’émission de CO2 et de gaz à effets de serre. L’urgence absolue, c’est aujourd’hui et de loin les conséquences déjà catastrophiques du réchauffement planétaire et non pas la problématique du recyclage des batteries. Un sujet à la fois pourrait-on dire…

L’étude dans sa globalité se veut beaucoup plus technique et détaillée que le résumé que peut en faire cet article. Les personnes intéressées par le sujet seraient sans doute bien avisées de télécharger le pdf complet de l’étude disponible à cette adresse.