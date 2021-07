La Game Developers Conference redeviendra un salon physique en 2022

Petit à petit, « le monde d’avant » tente à nouveau de faire une percée dans « le monde d’après », ou plutôt, le monde d’après le le virus. Ainsi en est-il des salons d’électroniques ou de jeux vidéo (ou de quoi que soit d’autre), qui sont devenus, contraints et forcés, de simples conférences en ligne durant la pandémie. Les organisateurs de la Game Developer Conference (GDC pour les intimes) veulent toujours y croire et annoncent que l’édition 2022 se tiendra au Moscone Center de San Francisco du 21 au 25 mars 2022.

Les Etats-Unis seront-ils parvenus à l’immunité collective d’ici là ? Si l’on s’en tient aux dernières données disponibles, l’organisation d’un salon physique à cette date relève encore du pari sur l’avenir. Mais voilà, « l’espoir fait vivre » comme on dit, et les grands salons (qui sont aussi des entreprises qui gagnent de l’argent) tentent de sauver leur peau, sachant que les éditeurs de jeux vidéo n’ont clairement pas besoin de ces grands raouts pour accumuler les milliards de dollars.

Ainsi, outre la GDC, l’ESA prévoit également un E3 2022 à Los Angeles, avec des milliers de visiteurs si possible. In fine, la réalité se rappellera peut-être à leur mauvais souvenirs, mais on ne peut pas leur reprocher de vouloir y croire. Pour rappel, la GDC 2021 se déroule actuellement… en ligne bien évidemment (du 19 au 23 juillet).