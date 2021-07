Neill Blomkamp (District 9) participe à la création d’un jeu AAA

Neill Blomkamp et le jeu vidéo, cela commence franchement à ressembler à un second plan de carrière. Pressenti un temps pour le tournage du film Halo (qui reste un projet avorté), et réalisateur d’un court métrage préquelle du jeu Anthem, Neill Blomkamp participe cette fois pleinement au développement d’un jeu vidéo, un titre AAA qui plus est !

Le réalisateur de District 9 a en effet rejoint le studio Gunzilla Games en tant que chief visionary officer, ce qui signifie que Blomkamp va apporter son regard de réal sur certains des éléments clefs du jeu comme le design, le mixage audio ou bien encore la narration. Neill Blomkamp n’avait encore jamais travaillé directement à la conception d’un jeu, mais l’on peut supposer que l’équipe en place saura poser les cadres d’une collaboration fructueuse.

Le studio Gunzilla Games est composé d’anciens de Crytek, Ubisoft et EA, soit une équipe de vétérans qui s’attelle à un genre très concurrentiel sur consoles/PC : le FPS massivement multijoueurs. Pour l’ambitieux Blomkamp, c’est une occasion unique : « Les jeux […] deviendront ce qu’étaient les films au 20e siècle » déclare ainsi le réal dans les colonnes d’IGN. « Ils seront simplement la forme dominante de divertissement culturel et je veux en être. Mélanger mon expérience dans les effets visuels et mon intérêt pour les graphismes 3D signifie que je veux m’installer dans la création de jeux pour très longtemps. Donc, si le jeu est un succès et que tout se passe bien, j’espère que je resterai longtemps à Gunzilla. »

Avant Blomkamp, d’autres réalisateurs de renom ont participé de près ou de loin à la création de jeux vidéo (on peut citer Guillermo del Toro, George R. R. Martin pour Elder Ring ou bien encore Steven Spielberg), mais aucun encore n’était allé jusqu’à intégrer un studio de développement.