Deux fois culte : la Casio F-100 (1978) rééditée en édition spéciale Pac-Man (1980)

Casio nous fait le coup de la double madeleine de Proust. Le pionnier de la montre électronique vient en effet d’annoncer la A100WEPC, qui n’est autre qu’une réédition de la classique F-100 de 1976 en édition spéciale Pac-Man. La A100WEPC est donc une montre hommage aux premières années « geeks » : la F-100 a été lancée en 1978 et la borne d’arcade Pac-Man date de 1980. Forcément, ce retour « vintage » parlera surtout aux vieux briscards nostalgiques qui ont connu ces années là.

La F-100 semblait tellement futuriste pour son époque que l’accessoire a même fait son apparition dans le premier film Alien (1979). Les membres d’équipage du Nostromo, dont bien sûr l’héroïne Ripley, arborent tous la fameuse montre. Quant à Pac-Man, que dire si ce n’est que le plus célèbre des jeux vidéo n’a toujours pas pris une ride. Le succès de la borne au début des années 80 a été tout simplement foudroyant. Le VRAI marché du jeu vidéo est tout simplement né avec cette borne d’arcade.

La A100WEPC arbore donc les personnages emblématiques de Pac-Man, du boitier plaqué or au bracelet en acier inoxydable gravé au laser. Et le plus beau : l’autonomie de cette montre est de … trois ans. Casio n’annonce pour l’instant aucun prix ni date de sortie.