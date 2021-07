319 Tbps : c’est le nouveau record de vitesse de transfert de données !

Les chercheurs japonais du NIICT (National Institute of Information and Communication Technology) viennent de battre leur propre record de vitesse de transfert de données, et de quelle manière ! Oublié donc les 178 Tbps : le NIICT a profité d’une conférence sur la fibre optique pour annoncer que la barre des 319 Tbps (Térabits par secondes) venait d’être franchie.

Pour parvenir à cette vitesse de transfert phénoménale, les chercheurs sont ainsi parvenus à intégrer 4 réseaux de fibre dans un diamètre de fibre optique standard, le tout couplé à une technologie de transmission de donnée baptisée Wavelength-Division Multiplexing (VDM). Avec 4 fois plus de débit « de base », un signal laser réparti simultanément sur différentes bandes et longueurs d’ondes sans oublier un système d’optimisation du flux permettant d’éviter tout ralentissement de paquets d’information, les chercheurs sont parvenus à une capacité de transfert hors-norme.

Malgré l’aspect très « prototype » de ce réseau surboosté, le NIICT affirme que certaines technologies mises au point pour ce record pourraient servir à améliorer le réseau internet fibré existant. Le simple fait de multiplier par 4 les réseaux de fibre dans un diamètre de fibre standard ouvre des perspectives intéressantes.