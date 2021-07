Collision et embrasement de robots chez la plus grosse épicerie en ligne britannique

C’est entendu : les robots nous remplaceront pour la plupart des tâches dites « physiques », et grâce à l’IA, commenceront bientôt à en faire de même pour les travaux de services ou intellectuels, toutes choses qui par ailleurs ne poseraient aucun problème si cette perte sèche de postes était anticipée et en quelque sorte compensée par un vrai projet de société.

L’entrepôt automatisé d’Ocado dispose de 300 robots. Trois d’entre eux sont rentrés en collision ce week-end

Plus fiables, plus rapides et plus précis que l’homme, les robots sont affublés de toutes les qualités, sans même parler de l’absence totale de grève et de syndicats qui est un fantasme plus ou moins avoué du patronat 2.0. Parfois cependant, les robots ne sont pas aussi efficaces que cela : ainsi, l’entrepôt entièrement robotisé d’Ocado, soit la plus grosse épicerie en ligne britannique (concurrente direct d’Amazon Fresh), a dû être arrêté et des commandes ont été annulées à cause… d’une collision de robots.

On ne connait pas encore l’origine du problème (sans doute logiciel), mais trois robots circulant sur la grille automatique d’acheminement sont violemment rentrés en collision, ce qui a même entrainé un départ de feu ! Les pompiers sont heureusement parvenus à maitriser rapidement le sinistre, si bien que seulement 1% de la grille serait actuellement hors fonction. Une semaine de travail serait toutefois nécessaire pour que l’entrepôt retrouve un fonctionnement normal.