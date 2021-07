Facebook n’a pas apprécié les récents commentaires de Joe Biden, qui accuse le réseau social de « tuer les gens » en laissant passer la désinformation en rapport avec le Covid-19 et les vaccins.

« Ils tuent des gens. La seule pandémie que nous avons touche des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ils tuent des gens », a déclaré Joe Biden à la question d’un journaliste à la Maison Blanche. Le président américain parlait alors de Facebook et des plateformes en ligne du même genre. Ni une ni deux, Facebook a décidé de répondre.

« Nous ne nous laisserons pas distraire par des accusations qui ne sont pas étayées par des faits », a déclaré un porte-parole de Facebook à Reuters. « Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur le Covid-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que tout autre endroit sur Internet », a-t-il ajouté. Il souligne que « plus de 3,3 millions d’Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment se faire vacciner. Les faits montrent que Facebook contribue à sauver des vies. Point final ». D’autres plateformes, comme YouTube et Twitter, n’ont pas fait de commentaire.

Inquiète de voir s’enliser la campagne de vaccination au moment même où la propagation du variant Delta provoque une recrudescence de cas, la Maison Blanche a nettement durci le ton contre les grands groupes technologiques, leur demandant de lutter davantage contre les fausses informations.