Une étoile en forme de larme pourrait se transformer en supernova

Une équipe d’astronomes a récemment découvert une étoile qui pourrait se transformer en une supernova thermonucléaire. Pour rappel, une supernova est une étoile mourante pesant huit masses stellaires au minimum. Deux phénomènes peuvent produire la création d’une supernova. Le premier est dû à l’implosion d’une étoile massive, il s’agit alors d’une supernova à effondrement de cœur.

Le second phénomène résulte de l’explosion thermonucléaire d’un cadavre d’étoile appelé « naine blanche ». Cette explosion est due à un autre corps céleste qui déverse de la matière dans la naine blanche. On parle alors d’une supernova thermonucléaire, ou de type la. Ce dernier processus nécessite la présente de deux corps dans un système binaire.

Mais la création de la supernova reste encore hypothétique

Si les astronomes rencontrent souvent le premier type de supernova, le second type – la supernova thermonucléaire – est plus difficile à repérer à cause de la faible luminosité des naines blanches. Sauf quand elles sont très proches ou que le processus de transfert de matière ait débuté. Mais les chercheurs de l’Université de Warwick ont déclaré dans Nature Astronomy qu’ils ont découvert l’un de ces rares phénomènes.

Le couple stellaire a été baptisé « HD265435 ». Il se situe à 1 500 années-lumière environ de la Terre. Il est composé d’une naine blanche qui pèse environ 1% de la masse solaire, et une étoile sous-naine d’une masse équivalant à 60% environ à celle du soleil. La sous-naine blanche virevolte sur une orbite d’à peine cent minutes et donnant régulièrement un peu de matière à sa compagne, lui donnant la forme d’une « larme » dans son champ gravitationnel.

Néanmoins, les astronomes estiment qu’il faudrait d’abord que la naine blanche atteigne 1,4 masse solaire avant de terminer sa vie en supernova thermonucléaire. Et en calculant la vitesse de déplacement des deux étoiles, les chercheurs estiment que cela n’arriverait probablement pas avant au moins 72 millions d’années. Les chercheurs supposent également qu’avant cela, la sous-naine blanche manquera suffisamment de matière pour se transformer elle-même en une deuxième naine blanche.