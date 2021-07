Google dévoile près de 1 000 nouveaux Emojis pour Android 12 et ses services

Google frappe avec près de 1 000 nouveaux Emojis (992 très exactement) qui vont concerner aussi bien Android 12 que ses différents services. Cela va de Gmail à Google Chat, en passant par YouTube ou encore son système d’exploitation Chrome OS.

Dans sa présentation, Google explique vouloir rendre les nouveaux Emojis plus universels, plus accessibles et plus authentiques. Ils seront d’abord disponibles sur les services de Google, et ce dès le mois de juillet. Google ne donne pas une date précise, mais c’est une question de jours maintenant. Il faudra par contre attendre cet automne pour en profiter sur Android 12, quand le système d’exploitation mobile sera disponible en version finale.

Le cas d’Android 12 risque d’être un peu compliqué. En effet, nous savons que les constructeurs prennent souvent leur temps pour proposer les mises à jour d’Android. À cela s’ajoute le fait que certains d’entre eux utilisent leurs propres Emojis (Samsung, par exemple).

En parlant d’Android, Google prévoit un changement. Les applications qui prennent en charge Appcompat pourront obtenir les nouveaux Emojis de Google dès qu’ils seront disponibles, au lieu de devoir compter sur les versions du système d’exploitation ou même sur les mises à jour des applications. Cette bibliothèque mise à jour sera également disponible pour les développeurs cet automne.

Tous les nouveaux Emojis d’Android 12 sont à retrouver sur cette page.