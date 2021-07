Antivirus : Norton discute avec Avast pour le racheter

NortonLifeLock, la société derrière l’antivirus Norton, et son concurrent Avast en sont pleines discussions pour une fusion. Le premier veut racheter le second. Avast a confirmé les discussions en cours, mais n’a rien dit sur le montant.

Le montant du potentiel rachat d’Avast par NortonLifeLock peut toutefois être plus ou moins estimé. La capitalisation boursière du groupe est de 6,08 milliards de livres (7,13 milliards d’euros) à ce jour. Si on part du principe qu’il y a toujours un bonus lors de tels rachats, on peut imaginer que l’offre sera au moins de 8 milliards de livres. Certains analystes pensent toutefois qu’Avast ne devrait pas accepter une offre inférieure à 10 milliards de livres au vu du produit qu’il propose et de son nombre d’utilisateurs dans le monde.

Rien n’est signé pour l’instant. Les discussions sont toujours en cours et NortonLifeLock a jusqu’au 11 août pour faire une offre ferme conformément au code britannique des prises de contrôle, qui prescrit des délais formels. Cela s’explique par le fait qu’Avast est présent à la Bourse britannique (bien que la société soit installée en République tchèque).

Au dernier comptage, Avast indiquait avoir 435 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. La société de sécurité, qui propose notamment un antivirus, a généré un chiffre d’affaires d’environ 755,5 millions d’euros en 2020. Les origines d’Avast remontent à environ 30 ans, lorsque les fondateurs Pavel Baudiš et Eduard Kučera ont créé la société, alors connue sous le nom d’Alwil. Les fondateurs contrôlent environ 35% de ses actions et siègent à son conseil d’administration.