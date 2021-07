Resident Evil Re:Verse : le RE multijoueurs glisse en 2022

Initialement, il était prévu que Resident Evil Re:Verse soit disponible en même temps que Resident Evil 8 Village. Après tout, ce titre a été présenté comme un complément multijoueurs du 8ème opus de la franchise, complément que les acheteurs de RE:8 devaient pouvoir se procurer gratuitement, grâce à un code de téléchargement.

Dans Resident Evil Re:Verse, 4 à 6 joueurs pourront s’affronter en incarnant certains des personnages emblématiques de la franchise

Déjà en retard donc, Resident Evil Re:Verse glisse finalement sur l’année prochaine, ainsi que le précise un communiqué laconique de Capcom : « Le lancement de Resident Evil Re:Verse, précédemment annoncé pour juillet 2021, est reporté à 2022 afin que l’équipe puisse continuer à travailler pour offrir une expérience de jeu fluide. Nous vous communiquerons ultérieurement les détails du lancement. Merci de votre patience et de votre compréhension ».

Les nombreux bugs constatés sur la bêta, qui devaient être corrigés pour ce mois de juillet, semblent finalement beaucoup plus « problématiques » que prévus. Capcom n’étant pas spécialement réputé pour ses jeux multijoueurs compétitifs – si l’on met de côté les jeux de baston en 1 contre 1 – on ne s’étonnera qu’à moitié de ce retard, d’autant plus en période de pandémie.