Xbox : Phil Spencer évoque des manettes haptiques et de la VR… via xCloud !

On ne refera pas le match : Xbox s’est lamentablement vautré sur la gen PS4/Xbox One, au point de perdre près de 40% de la base installée de joueurs qu’il avait pourtant acquise avec la génération 360. Dans ce marasme, la division jeu de Microsoft a eu l’intelligence de laisser les rênes au très pragmatique Phil Spencer, qui a rapidement acté l’échec de la One afin de préparer au mieux la gen Xbox Series. Xbox Series X puissante, rachats de studios en masse, Game Pass à tous les étages, on connait la suite…

L’une des grandes qualités de Phil Spencer est sans doute de ne jamais rien prendre pour acquis, et aussi de reconnaitre les atouts de la concurrence. Après les promesses sur les jeux solo narratifs et les jeux familiaux, points forts respectifs de Sony et de Nintendo, le patron de Xbox a loué les manettes DualSense de la PS5 : « Nous pensons définitivement à différents types d’appareils qui peuvent apporter plus de jeux à plus d’endroits. Nous allons probablement travailler sur le contrôleur. Je pense que Sony a fait du bon travail avec sa manette et nous regardons un peu tout cela et les choses que nous devrions faire ». Philou viendrait-il d’annoncer une future manette un peu plus haptique pour les Xbox Series ? Ca y ressemble en tout cas.

Phil Spencer est aussi revenu sur la VR, qu’il considérait jusqu’ici sans intérêt sur consoles next gen. Spencer précise sa position sur le sujet (finalement très logique), sans fermer la porte à d’autres types de solutions : « Pour ce qui est de la VR en particulier, la meilleure expérience que j’ai vue est sur Quest 2 et je pense simplement que son absence de fil et sa facilité d’utilisation ne nécessitent pas pour moi d’être connecté à une Xbox de quelque manière que ce soit ». Rectification donc : Spencer croit à la VR, mais pas à la VR rattachée avec un cordon à un PC ou une console, ce qui est au passage un petit tacle adressé au PSVR 2 (qui se connectera à la PS5 avec un fil).

Plus intéressant encore, Phil Spencer semble envisager que le service xCloud puisse un jour proposer des jeux VR jouables sur des casques VR tiers : « Donc, quand je regarde un scénario comme celui-là, je pense à xCloud, je pense à la communauté Xbox Live, je pense à d’autres choses sur la façon dont nous pourrions apporter du contenu à un écran comme celui-là (l’Oculus Quest 2, Ndlr) ». Et Philou d’évoquer de possibles partenariats dans une « seconde étape ». Après tout, le dernier Elder Scrolls (Bethesda) tourne déjà en VR. Vers un Elder Scrolls VI jouable en VR sur Oculus Quest (2/3/4) via xCloud ? Rêvons un peu…