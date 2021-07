Microsoft fait l’acquisition de la société de cybersécurité RiskIQ

Tous les indicateurs de risques sont au rouge. Les cas de ransomware se sont multipliés ces deux dernières années, avec de plus en plus souvent des institutions, des hôpitaux voire de grosses sociétés de la tech prises comme cible. Soucieux de garantir l’intégrité de ses services de cloud sous Azure, Microsoft vient de faire l’acquisition de RiskIQ, une société de cybersécurité qui affiche un très haut niveau d’expertise. RiskIQ fournit déjà des outils de protection pour le cloud de Microsoft, les serveurs AWS (Amazon Web Services), IBM, BMW, Facebook, American Express, et bien d’autres grandes fermes de serveurs dans le monde.

Selon Bloomberg, le montant de la transaction dépasserait les 500 millions de dollars. Microsoft devrait logiquement utiliser les logiciels de RiskIQ pour protéger ses services les plus dépendants des fermes de serveurs, soit Microsoft 365 Defender, Microsoft Azure Defender ou bien encore Microsoft Azure Sentinel. La firme de Redmond vient d’accélérer le pas dans sa lutte contre les groupes de ransomware ; il y a quelques semaines à peine, Microsoft mettait la main sur ReFirm Labs afin de protéger ses serveurs destinés à la gestion des IoT.