Tag Heuer annonce une montre de luxe aux couleurs de Super Mario

C’était un peu passé sous nos radars : le fabricant Tag Heuer a annoncé il y a trois jours une nouvelle montre aux couleurs de Mario, le plombier le plus connu du monde. Le tweet annonciateur de la bonne nouvelle ne montre qu’un vague teaser accompagné de la célèbre musique du jeu video de Nintendo, et c’est tout ! La date du 13 juillet est aussi avancée tandis que le site consacré à l’évènement laisse filer un compte à rebours qui se termine le 15 juillet, une date qui sera visiblement celle de la disponibilité de l’accessoire.

Coming Super Soon!

Power-up on July 13th.#TAGHeuerxSuperMario

For priority access, register now: https://t.co/8rcnX4sCZV #StayTuned #SuperMario #Nintendo pic.twitter.com/n03JXJRPYm

— TAG Heuer (@TAGHeuer) July 9, 2021