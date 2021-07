YouTube lance (officiellement) les Shorts en France et dans plus de 100 pays

YouTube annonce aujourd’hui que les Shorts, de courtes vidéos au format vertical (comme TikTok) mises en ligne par les YouTubeurs, arrivent dans une centaine de pays, dont en France. Vous avez probablement déjà aperçu quelques Shorts ici et là ces dernières semaines, mais le service de vidéo a seulement décidé d’officialiser son lancement pour le 14 juillet avec un communiqué de presse.

Lancement des YouTube Shorts dans plus de 100 pays

Les Shorts sur YouTube sont de courtes vidéos (60 secondes au maximum) uniquement disponibles au format vertical. Elles sont déjà officiellement accessibles aux États-Unis et en Inde depuis mars dernier. Une vingtaine de pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, y ont le droit depuis juin. Et voilà maintenant que plus de 100 pays, dont la France, vont les accueillir.

La plateforme profite de ce déploiement mondial en cours pour enrichir ce nouveau pilier de sa stratégie. Désormais, les créateurs de Shorts peuvent utiliser des extraits audio de vidéos YouTube. De quoi faciliter la production de certaines vidéos potentiellement virales, comme celles dans lesquelles on réagit à d’autres contenus partagés sur YouTube ou dans lesquelles on applique une recette ou un tutoriel. Parallèlement, d’autres nouveautés visent à faciliter et encourager le visionnage des Shorts qui dépassent déjà 6,5 milliards de vues quotidiennes, selon YouTube. Enfin, le groupe annonce que son fonds de soutien aux créateurs de vidéos courtes, doté de 100 millions de dollars pour 2021 et 2022, et déjà en place en Inde et aux États-Unis, « sera lancé prochainement pour le reste du monde ». Il n’y a pour l’instant pas plus d’information à ce sujet.

Si beaucoup de monde voit dans Shorts une réponse de YouTube au succès insolent de TikTok, qui cartonne chez les jeunes, YouTube souligne de son côté qu’il s’agit d’un développement « naturel » de son offre, lié à l’amélioration des technologies de vidéo sur les mobiles.