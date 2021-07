Tesla déploie enfin la version bêta 9 du « Full Self-Driving »

Tesla a introduit le pilote automatique sur ses véhicules en 2015. Depuis, le constructeur automobile a fait les frais de nombreuses critiques à chaque incident impliquant le pilote automatique, aussi bien de la part du gouvernement américain que de ses concurrents et semant le doute chez ses clients quant à la sûreté de son système.

Mais Tesla n’a jamais laissé ces obstacles le détourner de ses efforts pour améliorer son Autopilot et justement, le constructeur vient de déployer des mises à jour logicielles en direct pour sa version bêta 9 « Full Self-Driving ». Bien que cette mise à jour ne donne toujours pas une totale autonomie au véhicule, elle promet des progrès non-négligeables en matière d’amélioration du système d’aide à la conduite.

En réalité, cette version 9 du logiciel est attendue depuis longtemps, à savoir 2018. En effet, Elon Musk a promis que cette version tant attendue débarquerait en août 2018. Ce qui n’a pas été le cas. Le fondateur de Tesla a remis le couvert en 2019 en affirmant que « dans un an », il y aurait « plus d’un million de voitures avec une conduite autonome complète, des logiciels, tout ». Mais l’engouement du milliardaire n’a pas porté ses fruits en 2020 non plus.

C’est le 09 juillet après minuit que la mise à jour logicielle 2021.4.18.12 a finalement été déployée, permettant désormais à des milliers de propriétaires de véhicules Tesla ayant acheté l’option FSD d’accéder à la fonctionnalité.

En tout cas, cette fonctionnalité aurait amélioré la surveillance du conducteur via la caméra de la cabine pour vérifier son attention, ainsi que des visualisations mises à jour et plus grandes sur l’écran de la voiture. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que Tesla demande à ses clients de se relâcher. Au contraire, le constructeur a prévenu les conducteurs de toujours garder les yeux sur la route et les mains sur le volant à tout moment. Elon Musk a souligné ses indications en tweetant :

Running preproduction software is both work & fun. Beta list was in stasis, as we had many known issues to fix.

Beta 9 addresses most known issues, but there will be unknown issues, so please be paranoid.

Safety is always top priority at Tesla.

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021