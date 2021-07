Android 11 arrive enfin sur les OnePlus 6/6T… en bêta

Alors qu’Android 12 s’apprête à être disponible en version finale dans quelques semaines, OnePlus annonce la disponibilité d’Android 11 pour ses OnePlus 6 et 6T. Et encore, c’est une version bêta pour l’instant.

Sans surprise, le constructeur explique proposer une bêta d’Android 11 pour ses OnePlus 6 et 6T afin de recueillir le maximum d’avis. Cela lui permettra de corriger des bugs et faire d’éventuels changements d’ici la version finale si les testeurs ne sont pas satisfaits.

Le passage vers Android 11 est aussi l’occasion pour OnePlus de faire des améliorations et apporter quelques nouveautés. Cela concerne Game Space avec de nouveaux outils, une nouvelle interface au niveau de l’application Appareil photo, de petits ajouts pour le système Ambiant Display, un raccourci pour rapidement activer le mode sombre et une nouvelle interface pour le tiroir d’applications.

Si vous avez un OnePlus 6 ou 6T et êtes déjà sur le canal des bêtas, alors vous pouvez vous rendre dans les paramètres pour télécharger la bêta d’Android 11. Si vous êtes sur le canal des versions stables, il faut manuellement télécharger la bêta (en cliquant ici pour le OnePlus 6 et en cliquant ici pour le OnePlus 6T). Rendez-vous ensuite dans les paramètres du téléphone puis dans la section des mises à jour. Touchez l’icône en haut à droite et sélectionnez le fichier téléchargé au préalable. Laissez ensuite le processus se faire.

OnePlus ne dit pas encore quand la version finale d’Android 11 sera disponible pour les deux smartphones.