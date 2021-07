TikTok va automatiquement supprimer les vidéos de nudité et de violence

TikTok s’engage à mieux modérer les contenus en automatisant son processus et en retirant les vidéos de nudité et de violence. Son système va automatiquement reconnaître ce type de contenus et les retirer de la plateforme.

Pour commencer, les algorithmes seront à l’affût des publications qui violent les politiques relatives à la sécurité des mineurs, à la violence, au contenu graphique, à la nudité, au sexe, aux activités illégales et aux biens réglementés. Si les systèmes détectent une violation, alors ils retirent immédiatement la vidéo et l’utilisateur qui l’a publiée peut faire appel. Les utilisateurs peuvent toujours signaler les vidéos pour un examen manuel.

Selon TikTok, les examens automatisés seront « réservés aux catégories de contenu pour lesquelles notre technologie présente le plus haut degré de précision ». Seule une vidéo sur 20 qui a été automatiquement supprimée était un faux positif et aurait dû rester sur la plateforme, selon le réseau social. Le groupe espère améliorer le niveau de précision des algorithmes et note que « les demandes de recours contre le retrait d’une vidéo sont restées constantes ».

Cette nouveauté, qui sera d’abord disponible aux États-Unis et au Canada au fil des prochaines semaines, va aider les employés. TikTok dit qu’ils pourront se concentrer davantage les contenus qui nécessitent une approche plus nuancée. La plateforme souligne aussi que ce sera un moyen pour eux de ne plus voir au quotidien des vidéos d’extrême violence ou d’exploitation d’enfants.