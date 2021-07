Microids récupère l’accord de distribution de Panzer Dragoon et The House of the Dead !

Alors celle-là, on ne l’avait pas vu venir. L’éditeur français Microids, principalement connu pour ses innombrables adaptations en JV de grands classiques de la BD franco-belge, a récupéré l’accord de distribution des licences SEGA cultes Panzer Dragoon et The House of the Dead !



L’accord signé avec Forever Entertainment porte notamment sur la distribution des versions physiques (dont le coffret collector) du remake de Panzer Dragoon et de The House of the Dead, ce dernier ayant été récemment annoncé sur Switch. Stéphane Longeard, le PDG de Microids, s’est réjoui de ce deal qui pourrait bien redorer l’image de marque d’un éditeur encore en désamour avec les gamers les plus hardcore : « C’est un véritable honneur de pouvoir travailler autour de ces licences mythiques au sein de Microids et nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Forever Entertainment ».

Sachant que Forever Entertainment travaille sur un projet secret pour Nintendo (et produit par Nintendo), les bonnes surprises ne sont peut-être pas finies du côté de Microids.